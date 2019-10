Les semaines s'enchaînent et ne se ressemblent pas pour Hugo Lloris. Absent à Leicester il y a deux semaines pour cause d'heureux événement, le gardien de Tottenham voit désormais les malheurs s'accumuler. Après sa bourde le week-end dernier contre Southampton, sans conséquence, (2-1) et le calvaire vécu contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-7), l'ancien Lyonnais espérait rebondir, en même temps que son équipe, sur la pelouse de Brighton ce samedi après-midi. Il n'en était malheureusement pas au bout de ses peines.



Au bout de deux minutes de jeu, Lloris a commis une nouvelle erreur en relâchant un ballon en reculant, alors qu'il allait rentrer dans son but, ce qui a permis à Neal Maupay d'ouvrir le score. Plus grave, le capitaine des Bleus est mal retombé, le coude gauche en porte-à-faux. A le voir pousser des cris de souffrance, on a vite pu mesurer la gravité de la situation. Resté au sol de longues minutes, Lloris a été évacué sur civière, avec un masque oxygène pour qu'il puisse mieux gérer la douleur.

Même s'il faut encore attendre le diagnostic définitif, on peut craindre que Lloris soit très sérieusement blessé, et qu'il soit absent de longues semaines. Son forfait pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France paraît inéluctable. Tottenham n'avait vraiment pas besoin de ça.