Pour Tottenham, une humiliation historique ! 

Trente-six ans que les Spurs et le Bayern attendaient de se retrouver dans un grand rendez-vous européen (*), et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela valait le coup de patienter, tant ce match de poules de la Ligue des champions a tenu d’emblée toutes ses promesses entre une équipe de Tottenham à la peine en Premier League (6e), qui a ouvert sa campagne européenne par un nul en Grèce contre l’OLympiakos (2-2), et des Munichois déjà leaders de la Bundesliga et vainqueurs sans appel de l’Etoile Rouge de Belgrade (3-0).

Pas une minute à perdre, Serge Gnabry, lancé par Kingsley Coman, vient d’entrée solliciter Hugo Lloris d’une frappe sèche depuis l’extérieur de la surface (2e). On est inquiet pour les vice-champions d’Europe… La réponse ne tarde pas, et c’est Tanguy Ndombélé qui est à la passe pour Son Heung-Min, en échec à son tour sur Manuel Neuer (6e). Le même Son qui manque encore dans la foulée de tromper le portier allemand (10e). Mais la troisième est la bonne avec, sur la perte de balle de Corentin Tolisso devant sa surface, la passe cette fois décisive de Moussa Sissoko pour son attaquant sud-coréen (1-0, 12e).

Et Gnabry a pris feu

Dans un début de match enlevé, la réponse bavaroise ne tarde pas, suite au débordement de Coman, c’est la frappe parfaite de Joshua Kimmich qui vient se loger dans le petit filet d’un Lloris battu (1-1, 15e). D’un but à l’autre, l’intensité est totale et c’est David Alaba qui doit suppléer Neuer devant Harry Kane (18e). Mal en point en championnat, l’équipe de Mauricio Pochettino se retrouve sur la scène européenne et, sur un service de Serge Aurier, Ndombélé est en position idéale au point de penalty pour battre un Neuer décisif devant l’ancien Lyonnais (26e).

Le rythme de ce premier acte retombe à peine quand, juste avant la pause, l’inévitable Robert Lewandowski, en pur attaquant, vient chiper à Coman un ballon que le Polonais, auteur de son 13e but en 10 matches – personne ne fait mieux dans les 5 grands championnats - place là encore hors de portée de Lloris (1-2, 45e). Le portier des champions du monde ne peut pas grand-chose, abandonné qu’il est à la reprise par sa défense sur le déboulé de Gnabry, fatal à Aurier (1-3, 53e), avant qu’une défense entière ne craque dans la foulée sur cette perte de balle coupable et le doublé de l’ancien Gunner, servi par un Tolisso revanchard (1-4, 55e).

Kane entretiendra bien l’espoir avec ce penalty provoqué par Danny Rose devant Coman (2-4, 59e), tout comme le rentrant Christian Eriksen et sa frappe écartée par Neuer (66e), mais le Bayern ne reste pas sans raison sur neuf matches sans défaite à l’extérieur en C1 (6 victoires, 3 nuls). Et ce sont Gnabry, d’un premier quadruplé en carrière (83e, 88e), puis Lewandowski, d’un doublé (87e), qui viennent en l’espace de quatre minutes achever Lloris et les Londoniens et sceller la plus lourde défaite à domicile de l’histoire des Spurs en Ligue des champions.

(*) La dernière confrontation remonte à la saison 1983-1984, dans le cadre de la Coupe de l’Uefa, où les Spurs avaient éliminé le Bayern sur le score cumulé de 2-1 avant de remporter la compétition.