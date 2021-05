Harry Kane, le prolifique avant-centre anglais, a arrêté son choix concernant le club qu’il comptait rejoindre l’été prochain. Désireux de rester en Angleterre, il privilégierait un engagement avec Manchester City.

Le futur « neuf » de Manchester City ?

Chez les Eastlands, il aurait la certitude de pouvoir assouvir ses ambitions de trophées puisque cette formation a remporté au moins un trophée par année depuis que Pep Guardiola s’est installé sur le banc. Un bilan qui contraste avec celui des Spurs, qui n’ont plus soulevé la moindre coupe depuis leur succès en Coupe de la Ligue anglaise en 2008.



Kane était aussi ciblé par Manchester United et Chelsea, mais il n’est pas très chaud pour rejoindre ces deux destinations. Pour lui, c’est City ou rien, d’autant plus que le poste de numéro 9 semble l’attendre, vu que Guardiola joue sans véritable depuis plusieurs semaines.