Tottenham : Kane évoque un départ !

Harry Kane a toujours clamé qu’il resterait à Tottenham tant qu’il y aurait l’occasion de gagner des trophées. Or, ces dernières saisons, les Spurs n’ont rien pu glaner et après une nouvelle campagne indigente, l’heure des adieux semble se rapprocher pour l’international anglais. « Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets, a indiqué l’attaquant dans des propos relayés par RMC. Je n’ai jamais dit que j’allais terminer ma carrière à Tottenham. Je n’ai jamais dit que j’allais partir non plus. »

« Tottenham veut me vendre »

« Daniel Levy (président de Tottenham, ndlr) veut peut-être me vendre, a encore glissé le buteur anglais. Il pense peut-être: ‘Si je peux avoir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas ?’ Je ne vaudrais plus ce prix-là dans deux ou trois ans. » Pour rappel, une décennie après ses débuts avec les Spurs, Kane n’a pas remporté le moindre titre, même s’il aura joué une finale de Ligue des Champions et deux finales de Coupe de la Ligue anglaise.