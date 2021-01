Tottenham étrille Leeds / Premier League (J17)

Après une série de quatre matches sans succès, Tottenham s’est remis à l’endroit en Premier League ce samedi en prenant le dessus sur Leeds United. A domicile, et sans être flamboyants, les Spurs n’ont fait qu’une bouchée des Peacocks. Ils l’ont emporté par trois buts d’écart (3-0) et ce probant succès leur permet de remonter provisoirement sur le podium du classement (3e), à quatre points des deux leaders.

L’opposition de styles entre le pragmatisme de Mourinho et le romantisme de Bielsa était très attendue, mais au final la bataille a été moins équilibrée que prévue. Les visiteurs ont fait illusion en début de rencontre, mais une fois dos au mur ils n’ont pas réussi à rivaliser avec leurs hôtes du jour. Le match a basculé côté londonien après une erreur d’Alioski dans la surface (22e). Le pénalty était inévitable et Harry Kane s’est chargé de le transformer avec succès.

Les Spurs n’ont jamais tremblé

A 1-0, les Spurs ont pris le contrôle sur les débats et juste avant la pause Son Heung-Min leur a offert le break (43e). Le Sud-Coréen a doublé la mise en exploitant un service de son compère, Kane. Alors qu’il restait toute une mi-temps à jouer, il n’y avait plus de doute quant à l’issue de cette empoignade. En quête de rachat depuis plusieurs matches, Tottenham ne pouvait simplement pas laisser échapper une victoire qui lui tendait les bras.

Au retour des vestiaires, l’équipe de Mourinho a réussi à corser l’addition par l’intermédiaire de Toby Alderweireld, buteur de la tête à la suite d’un corner (50e). Leeds était au plus mal, mais l’équipe de Bielsa a eu le mérite de ne pas sombrer totalement et livrer une dernière demi-heure plutôt honorable. Cette contre-performance ne devrait pas impacter le moral des promus, surtout qu’ils restaient sur deux succès lors de la période des fêtes. Ils tenteront de repartir de plus belle dans deux semaines contre Brighton. Tottenham, de son côté, se déplacera à Aston Villa dans dix jours. Mais d’ici là, les Spurs auront deux matches de Coupe à livrer.