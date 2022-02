Antonio Conte finira-t-il la saison à la tête des Spurs ? On peut sérieusement en douter, même si le technicien italien vient à peine d’arriver dans le club du nord de Londres. Les résultats de son équipe laissent à désirer depuis quelques temps et à cela s’ajoute un désaccord récent avec son board, dû à une interview donnée aux médias de son pays.

Conte « embarrassé »

Conte s’est dernièrement exprimé pour Sky Italia. Un entretien dans lequel il a critiqué le recrutement opéré durant le mois de janvier. Une sortie qui n’a pas du tout plu à sa hiérarchie. Résultat : il lui a été interdit dorénavant de s’exprimer dans la presse transalpine. Une notification qu’il n’a pas manqué de partager publiquement, ce vendredi en conférence de presse.



« Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un veut essayer de me créer des problèmes, a-t-il commencé par confier. Pas seulement avec moi, mais aussi avec le passé. J'ai lu des histoires dans le passé sur ce club et cela crée un problème avec l'entraîneur, le président et le club. Le président connaît très bien mes pensées. Désolé, mais j'ai été un peu perturbé par cette situation. Le club ne veut maintenant pas que je parle aux médias italiens parce que la traduction ne correspondait pas à mes pensées. »