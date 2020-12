Luka Jovic a rejoint le Real Madrid à l'été 2019, après avoir affiché une forme impressionnante sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, en Bundesliga. L'attaquant serbe avait coûté au Real la bagatelle de 60 millions d'euros, un montant qui ne semblait pas déraisonnable à l'époque pour celui que d'aucuns considéraient comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe à l'époque.

Le Real Madrid veut vendre

Souvent blessé, peu brillant sur le pré, Jovic n'aura réussi que deux buts et deux passes décisives en 32 apparitions pour le Real Madrid depuis son arrivée. Un départ en prêt du joueur de 23 ans a souvent été annoncé par la presse espagnole. Après Leicester, l'AC Milan et son ancien club de l'Eintracht Francfort, c'est Wolverhampton qui est venu aux nouvelles pour l'attaquant selon The Athletic. Raul Jimenez manquant plusieurs matchs en raison d'une blessure à la tête subie contre Arsenal, le manque de profondeur des Wolves au poste d'attaquant a été mis en évidence récemment. The Athletic précise cependant que là où les dirigeants de Wolverhampton veulent juste un prêt, le Real aimerait vendre et inclure une option d'achat dans le deal. Une pierre d'achoppement conséquente...