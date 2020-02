Real Madrid - Benzema : « Une grande fierté »

Loué pour sa longévité au Real Madrid, Karim Benzema entretient une relation toute particulière avec la Ligue des champions. L'avant-centre français a trouvé le chemin des filets chaque année depuis ses débuts dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Une compétition qu'il a d'ailleurs remportée à quatre reprises (2014, 2016, 2017, 2018). Mercredi soir, à l'occasion du huitième de finale aller contre Manchester City, l'ancien Lyonnais disputera son 100eme match en C1 avec la Maison Blanche.

Benzema franchit le mur de 100

Interrogé sur ce chiffre symbolique, Karim Benzema n'a pas caché sa satisfaction. "C’est une grande fierté, surtout en Ligue des champions, qui est quelque chose de différent. Ce n’est pas pareil que la Liga ou d'autres compétitions. Je pense que tout ce qu'il se passe autour est un peu plus fou, il y a un peu plus de pression. Et pour atteindre ce 100e match, j’espère que je serai là, opérationnel. Je vais en profiter".