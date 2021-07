Le mois de juillet de Marcus Rashford n'aura pas été des plus heureux. Bien que sélectionné par Gareth Southgate pour participer à l'Euro 2020 avec les Three Lions anglais, l'attaquant de Manchester United a ciré le banc pendant toute la compétition, qu'il a terminée par un tir au but manqué en finale face à l'Italie. Au sortir de ce tournoi, Marcus Rashford a décidé de se faire opérer.



Touché à l'épaule bien avant l'Euro (novembre 2020), l'international devrait donc passer sur le billard d'ici la fin du mois de juillet. D'après The Telegraph, Rashford a finalement pris cette décision car l'amplitude de ses mouvements se trouvait altérer par la gêne. Une fois l'opération réalisée, le Red Devil devra suivre une longue période de repos et ne devrait pas retrouver les terrains avant le mois d'octobre.