Ralf Rangnick, coach par intérim de Man U

Comme pressenti depuis jeudi dernier, Ralf Rangnick prend les commandes de Manchester United. Le technicien allemand s’installe à Old Trafford en remplacement d’Olé Gunnar Solskjaer. Le club anglais a confirmé cet engagement à travers un communiqué ce lundi, précisant qu’il s’agit d’un un intérim de six mois. Au terme de cette période, l’ancien coach de Leipzig deviendra consultant pour MU et laissera sa place à un autre entraineur de renom et que pourrait être Mauricio Pochettino.



A 63 ans, Rangnick va coacher son premier grand club étranger, lui qui a connu de nombreuses expériences en Bundesliga. Il y totalise même 294 matches sur le banc, pour un ratio de victoires de 41%. Il a aussi officié comme directeur de football pour la marque Red Bull, et plus récemment en tant que responsable du développement au Lokomotiv Moscou. Cet ex-joueur, qui a connu un passage en Angleterre à la fin des années 70, jouit d’une très belle réputation dans son pays. Il n’y avait qu’à entendre les éloges de son compatriote Jurgen Klopp à son endroit vendredi dernier pour s’en convaincre.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

De lourdes responsabilités



Rangnick a comme tâche de relancer les Red Devils. Ça ne sera pas une partie de plaisir, même si l’équipe reste sur un résultat encourageant face à Chelsea en championnat. Ces dernières semaines, MU a affiché un rendement qui n'est pas vraiment en adéquation avec son statut, et les déroutes subies contre Liverpool et Manchester City sont venues sanctionner ce piètre visage. Pour Rangnick, il s’agira aussi de faire mieux que tous ceux qui l’ont précédé à son poste depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ils ont été six à occuper cette fonction et aucun n’a vraiment séduit, même si Louis Van Gaal et José Mourinho ont dépoussiéré le musée du club avec quelques trophées remportés.



L’autre mission de Rangnick c’est donc de déblayer le terrain pour le futur coach de l’équipe. Vu qu’il ne va pas s’éterniser dans son rôle, l’objectif numéro 1 est de signer la meilleure seconde partie de saison possible et ramener de la sérénité à Old Trafford.