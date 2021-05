Premier League : Une récompense pour Bielsa

Who has been your Premier League manager of the season?

Make your selection 👇#bbcfootball



— Match of the Day (@BBCMOTD) May 24, 2021

La BBC, média anglais de référence qui diffuse des extraits de la Premier League à travers son célèbre programme, « Match of the Day » a demandé aux lecteurs de son site internet d'élire le meilleur manager de l'exercice 2020/2021. Et Pep Guardiola n'a pas remporté la palme malgré le titre de Manchester City, puisque c'est son mentor Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, qui a récolté le plus de suffrages avec 37% des voix.Brendan Rodgers (Leicester City, 8% des voix) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United, 6% des voix) suivent au pied du podium. Les fidèles de l'émission Match of The Day avaient l’option de choisir « autre choix » s'ils n'étaient pas d'accord avec la liste établie par la BBC. Et 7% des votants ont choisi cette possibilité.