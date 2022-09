Premier League : Une minute d’applaudissement en hommage à la reine Elizabeth II

Minute de silence, hymne national, et applaudissements au programme



All #PL matches this weekend will provide an opportunity for the League, clubs and fans to pay tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, honouring her extraordinary life and contribution to the nation and world

extraordinaire et la "contribution à la nation et au monde" de la défunte reine. Pour rappel, les funérailles d'Elizabeth II sont prévues le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster, et aucun match n'a évidemment été programmé ce jour-là.



La Premier League, à l'arrêt le week-end dernier, reprendra ses droits à l'occasion de la 8ème journée du championnat d'Angleterre. Les matchs ne seront pas tous disputés étant donné les reports annoncés de Brighton - Crystal Palace (grève ferroviaire), Chelsea-Liverpool et Manchester United-Leeds. Ce mercredi, l'instance a communiqué sur l'hommage qui sera rendu à la la reine Elizabeth II."Les supporters seront invités à se joindre à une minute de silence, qui sera suivie de l'hymne national, God Save The King. Des écrans géants et des panneaux périmétriques à diodes électroluminescentes afficheront des images d'hommage à Sa Majesté et les drapeaux des terrains seront mis en berne., peut-on lire dans le communiqué officiel.Ce sera également une occasion d'honorer la vie "