Premier League : Un club dénonce le racisme subi par un de ses joueurs

West Bromwich Albion has, and always will, stand against all forms of discrimination.

There is simply no place for it.



— West Bromwich Albion (@WBA) January 29, 2021

Des sanctions vont être prises

C'est après la défaite de West Bromwich Albion contre Manchester City (0-5) que Romaine Sawyers a reçu plusieurs injures à caractère raciste de la part d'une même personne sur les réseaux sociaux. Le club, en apprenant cela, à tout de suite soutenu son milieu. West Bromwich a rapidement contacté la police anglaise pour porter plainte contre l'auteur du message. Par la suite, un communiqué a été partagé et publié pour dénoncer ces actes : «», a-t-il ajouté. «Avant d'ajouter qu'il «Avec l'aide des autorités, le club souhaite trouver la plus sévère sanction légale applicable pour ce genre d'insultes. West Bromwich est formel, il n'y a aucune tolérance à propos du racisme. De son côté, le club va imposer une interdiction de stade à vie à l'individu concerné. De quoi montrer l'exemple. Ces dernières années montrent à quel point le racisme n'a pas sa place dans le football, et dans le monde en général. Mais il est rare qu'un club s'investisse autant pour ses joueurs. La dernière fois qu'il y a eu un tel engagement c'est lorsque les joueurs du Paris Saint-Germain et ceux de Basaksehir n'ont pas voulu poursuivre le match en Ligue des Champions après qu'un des arbitres de touche ait tenu des propos racistes. Quant à Romaine Saywers, il n'a publié aucun message à propos de ce sujet, restant concentré sur son équipe.