Chez les bookmakers anglais, Ole Gunnar Solskjaer apparaît sur le podium des techniciens de Premier League susceptibles de perdre le plus vite leur job. Il faut dire que Manchester United effectue un début de saison décevant, et que c'est dans ce contexte compliqué que le manager norvégien prépare la venue de Liverpool à Old Trafford, dimanche prochain, en match décalé de la 9e journée.

Néanmoins, l'ancien "Super Sub" des Red Devils reste stoïque lorsqu'il s'agit d'évoquer son avenir. "Je n'ai jamais eu la sensation que le costume était trop grand pour moi. J'ai confiance en mon staff, a-t-il expliqué ce vendredi face à la presse. Mais il y a de l'amélioration. Nous n'avons pas pris assez de risques. Les meilleures équipes en prennent plus que nous".