Depuis vingt ans, Manchester United alterne entre moments de grâce et terribles désillusions. Du triplé de 1999 (Premier League, Ligue des champions et Coupe d’Angleterre), en passant par le doublé de 2008 (PL, LdC), le club a surtout connu un après Sir Alex Ferguson des plus compliqués, avec trois années pratiquement blanches, et trois entraîneurs successifs (David Moyes, Louis van Gaal et José Mourinho).

Si le Portugais a offert une Ligue Europa aux Red Devils, le style de jeu mancunien s’est peu à peu dilué, au gré des tactiques et des organisations misent en place par le "Special One". Tant et si bien que United avait fini par perdre une bonne partie de son âme… Jusqu’au retour de l’enfant prodigue.

4 - Manchester United have won four more points than any other Premier League team since Ole Gunnar Solskjaer’s first match in charge (22 points - W7 D1 L0). Resurgent. #LEIMUN pic.twitter.com/RFYpum5WkS — OptaJoe (@OptaJoe) 3 février 2019

Car depuis son arrivée sur le banc mancunien, Ole Gunnar Solskjaer a su réinjecter une dose de ce qui avait fait le succès des Red Devils des décennies durant. Solides derrière, capables de ressortir proprement le ballon pour s’appuyer sur un milieu puissant et enchaîner avec des contres foudroyants, les Mancuniens ont brusquement retrouvé leur football.

"Marcus et Anthony ne sont pas très différents de Cristiano et Wayne" Ole Gunnar Solskjaer

Dans sa mise en place tactique, le "Super Sub" s’appuie sur des similitudes qu’il a pu constater entre ses joueurs, et ceux qu’il a pu côtoyer à Manchester durant sa carrière, comme il l’a confié à Sky Sports: "Même si les joueurs sont différents, Marcus (Rashford) et Anthony (Martial) ne sont pas très différents de Cristiano (Ronaldo) et Wayne (Rooney). Jesse (Lingard), avec son rythme, et Ji-Sung (Park) ont aussi des similitudes. Et nous ne devons pas oublier les matches joués par le passé, car ils font partie de notre histoire."

"Je connais l'ADN et l'identité de Man U"

Loin de sa prestation lors de son passage sur le banc de Cardiff en 2014 (12 défaites en 18 matches, et une relégation à la clé), Solskjaer a appris de ses erreurs et s’applique à les mettre en œuvre avec ses Red Devils: "Ma devise est de faire confiance aux joueurs et de croire en leurs capacités à jouer de la bonne manière, au bon moment. Essayer de dominer nos adversaires. De jouer comme nous le faisons actuellement avec Manchester United."

"Ce qui fait un vrai Red Devil, c'est l'identité de la gagne" Ole Gunnar Solskjaer

Mais c’est surtout grâce à sa connaissance de la maison mancunienne que "Baby Face" a su réveiller la flamme chez ses hommes: "C’est plus simple ici parce que je connais l’ADN et l’identité de Man U et ce qui fait un vrai Red Devil. C’est l’identité de la gagne et de la confiance. Le fait de vouloir prendre des risques. On veut marquer deux, trois, quatre buts parce que c’est comme ça qu’on joue ici. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, alors vous n’êtes pas dans le bon club."