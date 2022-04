Premier League : Ronaldo absent à Liverpool après la mort d'un de ses nouveaux-nés

"La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches dans cette période incroyablement difficile. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu'il ne jouera pas lors du match contre Liverpool", ont écrit les Red Devils sur leur site internet. "Nous réitérons la demande de la famille de respecter leur vie privée", ajoute le club. La superstar portugaise et sa compagne, la mannequin espagnole d'origine argentine Georgina Rodriguez, avaient annoncé sur les réseaux sociaux avoir perdu leur garçon qui venait de naître, alors qu'une petite fille jumelle était, elle, en bonne santé.

Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, était déjà père de quatre enfants, dont trois issus d'une gestation pour autrui avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez. "CR7" avait inscrit un triplé, samedi, qui avait permis à Manchester de battre la lanterne rouge Norwich (3-2) et de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Un succès sur le terrain de Liverpool, qui le devance de 19 points et lutte avec Manchester City pour le titre de champion, permettrait aux Red Devils de rejoindre au nombre de points Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions, même si les Spurs auront alors un match en moins.