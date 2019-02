Depuis octobre 2017, Claude Puel officie à la tête de l'équipe première de Leicester City, la direction l'ayant a priori engagé pour bâtir un projet durable, convaincue par ce que le Français avait pu accomplir en amont du côté du Losc, de l'Olympique Lyonnais ou de l'OGC Nice. Mais le règne de l'ancien milieu de terrain défensif outre-Manche ne se fait pas dans la plus grande quiétude, bien au contraire. Le coach des Foxes doit composer avec de nombreuses rumeurs le concernant, évoquant toujours une possible éviction faute de résultats probants. Jusqu'alors, le Frenchy a tenu bon et continue de réclamer, lorsque la pression médiatique se fait plus intense, de la patience et du temps pour travailler.

Sauf que celui qui avait découvert la Premier League au travers d'une courte expérience à Southampton est désormais confronté à un tout autre problème. En effet, les relations qu'il entretiendrait avec Jamie Vardy, l'icône locale, seraient de plus en plus déplorables. Au cours des derniers mois, l'attaquant international anglais semble avoir peu à peu perdu la confiance qu'il pouvait accorder au manager. Des premiers remous avaient été perceptibles à la fin du mois d'octobre, lorsque Rebekah, la compagne du buteur, s'était lâchée sur les réseaux sociaux, évoquant une perte de temps pour sa moitié à évoluer sous les ordres du Français, après une défaite (3-1) sur la pelouse d'Arsenal. L'intéressé avait concédé en retour que le système de jeu de Claude Puel, plutôt basé sur la possession, ne convenait pas du tout à ses qualités. Jamie Vardy aime les espaces, exploiter les contre-attaques, mais ne parvient pas s'exprimer cette saison, son compteur buts étant bloqué à 7 en Premier League.

"Pourquoi leur parle-t-il ?" Jamie Vardy

L'attaquant anglais n'est pas satisfait de son rendement, d'autant plus qu'il avait paraphé un nouveau contrat très lucratif l'été dernier, et ne confirme pas du tout sur le pré les attentes placées en lui. Sa frustration est apparue au grand jour dimanche, après le revers (0-1) concédé par les Foxes face à Manchester United. Après le coup de sifflet final, Jamie Vardy s'est à peine caché pour critiquer l'attitude de son coach, qui s'entretenait avec Paul Pogba sur le pré. "Pourquoi leur parle-t-il ?", a-t-il notamment lancé selon le Daily Mirror, avant de prononcer quelques insultes. Difficile d'imaginer Leicester City repartir en campagne avec les deux hommes en son sein à l'horizon 2019-2020.

