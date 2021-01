Premier League : Pogba fait gagner MU

Le championnat anglais a un nouveau patron et c’est Manchester United. Pour la première fois de la saison, les Red Devils se sont emparés du fauteuil de leader en remportant leur match en retard contre Burnley (1-0). Un succès qui s’est dessiné vers la fin et qui porte la signature de Paul Pogba. L’international français a offert la victoire aux siens en signant un but sublime à la 71e minute de jeu.

Pogba, un but aussi sublime que précieux

Malgré une nette domination, MU butait sur une formation des Clarets très bien organisée et ne laissant que très peu d’espaces à son adversaire. Il a donc fallu un coup de génie de La Pioche pour débloquer la situation. A l’entrée de la surface et sur un service à mi-hauteur de Marcus Rashford, le champion du monde a placé une reprise de volée parfaite, qui a mis à mal Nick Pope. Un petit chef d’œuvre qui assure les trois points et lesquels pourraient bien valoir très cher lors du décompte final de la saison.



Pogba a réussi là où son compatriote Anthony Martial a échoué. L’ancien monégasque a tout essayé durant le premier acte pour ouvrir le score, mais en vain. A son actif deux occasions nettes (25e et 26e) qui n’ont pas trouvé le cadre, et une dernière en fin de rencontre mal négociée face au portier de Burnley (93e). Son coéquipier Harry Maguire (47e) a, lui, trouvé le chemin des filets, mais sa réalisation a été invalidée en raison d’une poussette dans le dos de son vis-à-vis (37e). Enfin, Edinson Cavani en a aussi gaspillé une opportunité nette à l’entame de la seconde période (52e) en ratant son geste sur une reprise de près.

MU a eu chaud

Toutes ces tentatives vendangées, MU aurait pu les regretter amèrement en fin de match lorsque, dans un duel aérien, Maguire a touché le cuir de la main dans sa propre surface. Heureusement pour lui et son équipe, l’arbitre l’a jugée involontaire après recours à l’assistance vidéo. Une décision qui paraissait très discutable.



Au final, et avec un peu de réussite, Manchester est donc sorti victorieux de cette empoignade. Ce court mais important succès lui permet de se présenter en position de force à son derby face à Liverpool. Cela faisait très longtemps que le choc au sommet face aux Reds n’a pas aussi bien porté son nom. Vivement dimanche !