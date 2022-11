Premier League : Manchester United calme le jeu après la sortie de Cristiano Ronaldo

Ce dimanche soir, Cristiano Ronaldo a lancé une bombe sur le monde du football et sur Manchester par la même occasion en livrant une interview choc. La star portugaise en profite pour critiquer fortement son coach, Erik Ten Hag, et explique s'être "senti trahi" par son club des Red Devils. Le Portugais a annoncé n'avoir aucun respect pour le coach néerlandais qui, selon lui, n'en a pas non plus à son égard. Le champion d'Europe 2016 a aussi annoncé avoir été poussé vers la sortie par son club. Dans cette interview, il dézingue le club mancunien, exprimant ainsi son inefficacité depuis le départ du coach britannique Sir Alex Feguson.

"En 2021, j’ai suivi mon cœur. Sir Alex Ferguson m'a dit : "C'est impossible que tu ailles à Manchester City" et j'ai dit : "OK, Boss" (...) Depuis le départ de Sir Alex, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'avait changé. J'aime Manchester United, j'aime les fans, ils sont toujours de mon côté, mais s'ils veulent faire les choses différemment... ils doivent changer beaucoup, beaucoup de choses.",



La réponse soft de Manchester

S'il devrait recevoir une amende de plus d'un million d'euros, le Portugais pourrait aussi quitter le club. Cependant, Manchester United a été très sobre dans le communiqué publié pour répondre à cette interview. "Manchester United prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous nous concentrons sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de la dynamique, de la croyance et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans."