Premier League : Malgré Aubameyang, Arsenal cale contre Leicester

Situé à 6 points de Manchester United au coup d'envoi de cette rencontre face à Leicester, Arsenal n'avait pas d'autre choix que celui de s'imposer contre les Foxes, afin de mettre la pression sur les Red Devils, qui affronteront Newcastle, mercredi (19 heures). Les joueurs dirigés par Mikel Arteta peuvent remercier Pierre-Emerick Aubameyang, qui a encore su faire la différence en faveur de son équipe, en dépit du nul, après une belle action collective, survenue à la 21ème minute de la rencontre. D'une passe très bien ajustée, Ceballos a lancé dans la profondeur Saka. Celui-ci, s'est joué de Söyüncü avant de délivrer un ballon vers l'attaquant qui a poussé le ballon dans le but de Leicester.

Nketiah, une entrée puis une expulsion

Une équipe des Foxes qui a cru avoir égalisé Iheanacho à la 35ème mais le but a été refusé en raison d'une faute sur Kolasinac. Menant au score à la pause, Arsenal a lui aussi connu la sensation frustrante de se voir un but annulé, lors de la seconde période. Sur un corner de Ceballos, Aubameyang a prolongé la course du cuir vers Lacazette, situé au deuxième poteau. D'un plat du pied, l'ancien joueur de l'OL a envoyé le ballon au fond des filets mais M. Kavanagh a refusé cette réalisation en raison d'un hors-jeu. A peine entré en jeu à la place de Lacazette, le jeune Nketiah a lui été expulsé une minute plus tard suite à une faute à retardement sur le genou de Justin après consultation du VAR, laissant les Gunners en infériorité numérique.



Par l'intermédiaire de Vardy, Leicester s'est procuré une grosse occasion mais l'attaquant, après avoir effacé Martinez, le portier des Gunners, n'a pas su redresser la course du ballon vers le but, alors qu'il était signalé hors-jeu. En grande souffrance, Arsenal a peiné à ressortir les ballons face à la pression des Foxes. La 84ème minute a été fatale aux locaux. Acculé devant sa surface, Arsenal a concédé une égalisation inscrite par Jamie Vardy, après un visionnage du VAR. Les vagues bleues se sont enchainées ensuite, avec un temps additionnel long de huit minutes, mais Arsenal n'a pas craqué une seconde fois.