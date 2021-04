Premier League : Leicester ne lâche pas sur le podium

Iheanacho décisif pour les Foxes



Vraisemblablement, dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, les équipes de Premier League ne voulaient pas tellement de la victoire lors de la 33ème journée de Premier League. Liverpool, tenu en échec face à Newcastle (1-1) et également Manchester United, muet face à Leeds (0-0) surtout.Menée au score après une réalisation de Wilfried Zaha (12ème), l'équipe de Brendan Rodgers a su réagir grâce à un tir superbe de Timothy Castagne consécutif à une combinaison très bien menée en compagnie de Iheanacho (50ème). Dominant de façon outrageuse la seconde période, Leicester a peiné pour concrétiser sa supériorité en dépit d'une débauche d’énergie importante. Trouvé par Iheanacho dans la surface de réparation, Vardy, dans un angle trop fermé, a tenté de redresser son ballon mais n'a pu trouver le cadre (78ème). Impliqué dans les bons coups, l'ancien élément de Manchester City a profité d'une ouverture deEvans pour se jouer de deux joueurs via un crochet et a déclenché un tir aussi soudain qu'imparable vers les filets de Guaita (2-1, 81ème).