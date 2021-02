More of the same, please!

🔵2-0⚫[46’] #CHENEW

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2021

Thomas Tuchel fait décidément du bien à Chelsea. Depuis l'arrivée du coach allemand en remplacement de Frank Lampard sur le banc des Blues, le club londonien engrange les points et joue mieux. Mais ce n'est pas tout, car Tuchel a réussi un petit miracle, celui de faire marquer son compatriote Timo Werner après 100 jours en Premier League. L'international allemand inscrivait ainsi le deuxième but des siens de l'intérieur du pied sur un corner de Mount très mal géré par la défense de Newcastle (38e). Un deuxième but pour Chelsea, qui avait auparavant ouvert le score grâce à un certain Olivier Giroud. Le Français avait profité d'un puissant centre à ras de terre de Werner, repoussé par Darlow pour lancer les siens à la demi-heure de jeu.En face, les visiteurs ne s'étaient pratiquement créé aucune opportunité, même si au retour des vestiaires et sur un service de Saint-Maximin, Gayle tentait de loin en oubliant de cadrer son effort. En face, Chelsea commençait à se relâcher au grand dam de Thomas Tuchel, qui gesticulait sur son banc. Les Magpies devenaient plus agressif alors que les Blues évoluaient au petit trot. Les Londoniens restaient néanmoins dangereux, comme sur cette frappe puissante d'Hudson-Odoi que Lascelles déviait en corner à 20 minutes de la fin. À dix minutes du terme, une frappe de Reece-James était repoussée du bout du pied par Darlow. En fin de rencontre, l'essentiel des débats allait se dérouler au centre du pré et plus rien n'allait d’ailleurs être marqué dans cette partie.