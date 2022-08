Trois matches pour autant de victoires. Le bilan d'Arsenal en ce début de Championnat d'Angleterre frôle la perfection. Certes, le niveau des adversaires qui se sont présentés pour l'instant face aux hommes de Mikel Arteta peut nuancer un certain enthousiasme mais tout de même.



Ces Gunners dégagent vraiment un style de jeu pertinent, offensif et souvent efficace. La notion mettant en avant les individualités au service du collectif prend ici tout son sens. Samedi, Arsenal s'est imposé sur le terrain de Bournemouth, 3-0, avec notamment un doublé d'Odegaard dès le premier quart d'heure (5e, 11e).

Saliba, le bel été

Le milieu de terrain norvégien, nouveau capitaine des Londoniens, semble enfin à la hauteur des espérances qu'il avait suscité à son arrivée au Real Madrid il y a quelques années. Saliba, révélé à l'OM la saison dernière, a même participé à la fête d'un subtile brossé du pied gauche (0-3, 54e).



Après des victoires à Crystal Palace (0-2) et face à Leicester (4-2), Arsenal prend provisoirement la tête du classement de Premier League, avant les autres rencontres de la 3e journée de Premier League.