Champion en titre, Manchester City est bien parti pour conserver son bien. Le club mancunien caracole en tête du championnat anglais et ne laisse que très peu de points en route. Nouvelle illustration de ce parcours presque parfait avec un succès tout en maîtrise contre Brentford, ce mercredi. La bande à Guardiola n'a pas manqué l'opportunité d'accroître son avance sur Liverpool en signant une victoire facile contre cet adversaire à sa portée.

Manchester City n'a pas tremblé

Il a néanmoins fallu attendre la fin de la première période pour voir les Sky Blues débloquer la situation. C'est Riyad Mahrez qui a ouvert le score en transformant un penalty obtenu par Raheem Sterling (1-0, 40e). Déterminant sur le premier but, le virevoltant ailier anglais a également été impliqué dans celui du break, sa frappe repoussée par le portier des visiteurs profitant à Kevin De Bruyne, dont la reprise opportuniste a fait mouche.



City a géré cet avantage avec la plus grande des sérénités, fort d'une possession de balle encore écrasante. Avec provisoirement 12 points d'avance sur Liverpool, Manchester City s'envole.