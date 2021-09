Premier League : Avec Cristiano Ronaldo, Manchester United peut-il tout rafler ?

Douze ans après, le voilà de retour. Le 27 août dernier, le retour de l'attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (36 ans) à Manchester United a été officialisé. Un transfert qui arrive certainement à point nommé. En effet, Manchester United est en pleine montée en puissance, et notamment depuis l'arrivée, sur le banc, le 19 décembre 2018, de l'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer (48 ans). Sixième du classement du championnat d'Angleterre de Premier League en 2018-19, Manchester United avait ensuite pris la troisième place en 2019-20, puis la deuxième l'an passé, en 2020-21.



Aucun titre en Premier League depuis 2013



L'année dernière, les Red Devils avaient échoué à douze unités de la première place et du titre de champion d'Angleterre, glanés par le grand rival, Manchester City. United, de son côté, n'a plus été sacré champion depuis 2013. Une disette qui pourrait ainsi prendre fin, neuf ans après, avec le retour de la star portugaise. Un véritable atout qui devrait faire ainsi des Red Devils les favoris en Premier League. Une situation qui pourrait également être similaire dans les Coupes nationales. Manchester United n'a plus remporté la Coupe d'Angleterre depuis 2016, malgré une finale en 2018. Quant à la Coupe de la Ligue, les Red Devils ne l'ont plus soulevée depuis 2017.



Cristiano Ronaldo était présent lors du dernier sacre en C1



Et c'est également et surtout au niveau européen que l'arrivée de Cristiano Ronaldo ne pourra faire que du bien au club mancunien. Ces dernières années, au niveau de la Ligue Europa, les Red Devils n'ont pas été en reste, avec un titre acquis en 2017 ainsi qu'une finale, l'an passé, en 2021. Et justement, l'an passé, le début du parcours européen du club, en Ligue des Champions, n'avait pas de quoi rassurer. En effet, Manchester United avait alors dû se contenter de la troisième place du groupe H, derrière le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Lors du dernier titre en C1 du club en 2008, Cristiano Ronaldo était encore là. Le Portugais, qui a remporté un total de neuf trophées lors de son premier passage chez les Red Devils de 2003 à 2009, revient pour compléter son palmarès. C'est certain, Manchester United est bel et bien définitivement de retour au premier plan.