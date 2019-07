Peter Crouch tire sa révérence

"Après une longue réflexion, j’ai décidé de prendre ma retraite. Notre merveilleux sport m’a tout donné. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé à en arriver là et qui m’ont aidé à y rester si longtemps", a-t-il posté.

Celui qui évoluait la saison dernière à Burnley aura remporté ses seuls titres, la FA Cup et le Community Shield, sous le maillot de Liverpool en 2006. L’ex-international (22 buts en 42 sélections) aura également disputé la finale de la Ligue des champions avec les Reds, l’année suivante.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X