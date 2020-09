OL : Aouar tout proche d'Arsenal ?

Offre concrète d'Arsenal à l'OL

Houssem Aouar est un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Le jeune milieu de terrain de l'OL (22 ans) est notamment annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester City.D'après cette source,. Le média indique que jeudi, le club anglais a transmis une offre pour le joueur auprès de l'OL. Le coach des Gunners, Mikel Arteta, a insisté sur ce dossier.Par ailleurs, Téléfoot indique qu'Aouar (sous contrat jusqu'en 2023) privilégiait les pistes du Barça et de la Juve, mais les deux clubs ne se sont pas manifestés de façon concrète pour le faire signer.Des discussions sont en cours entre l'OL et Arsenal, selon Téléfoot. D'ici au 5 octobre, date de fermeture du mercato, cela devrait donc s'animer chez les dirigeants lyonnais.