MU : L'étrange analyse de Solskjaer

Trois jours après la sortie de route européenne des Red Devils en Ligue des champions, l'entraîneur de Manchester United s'est présenté ce vendredi en conférence de presse, à la veille du choc prévu ce samedi face à Manchester City (18h30), dans le cadre de la 12e journée de Premier League. Ole Gunnar Solskjaer s'est d'abord dit confiant, mais a également fait une étonnante déclaration.

Pour l'entraîneur mancunien, United est sur la bonne voie. "J'ai l'impression que nous allons de mieux en mieux et que l'on ressemble de plus en plus à ce que doit être l'équipe de Manchester United que je veux, avec des attaquants plus rapides, avec du dynamisme." Une sorte de méthode Coué pour tenter d'évacuer au plus vite le crash en Ligue des champions, et tenter de poursuivre la bonne série en cours des Red Devils en Premier League.

De la magie à partir de rien

Car si United n'a pas brillé sur la durée en LdC, il n'en reste pas moins sur quatre succès de rang en championnat, même si là encore, certaines victoires ont été arrachées miraculeusement. Mais pour Solskjaer, pas de problème : "Nous avons de bons joueurs et la qualité individuelle qui peut créer de la magie à partir de rien. Ça a toujours été comme ça à Man United." Décidément très positif, le Norvégien a estimé que la campagne de Ligue des champions avait permis à son groupe de grandir et d'apprendre face à un finaliste (PSG) et un demi-finaliste (RB Leipzig) de la saison dernière.

Sixième du classement de Premier League, à cinq points (et un match en moins) du leader, Tottenham, Manchester United peut toujours espérer finir dans le Top 4. Mais la saison s'annonce encore bien longue et si les Red Devils retombent dans leurs travers en championnat, Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien être obligé de quitter la scène du théâtre des rêves.