Adama Traoré était pressenti pour quitter les Wolves avant la campagne 2022/23, alors qu'il entame les 12 derniers mois de son contrat avec le club de Premier League. L'ancien produit de l'académie de La Masia est retourné à Barcelone pour un prêt de six mois en janvier, avec la possibilité de le signer définitivement à la fin de la campagne.

Traoré reste avec les Wolves

Cependant, après avoir échoué à marquer en 17 apparitions toutes compétitions confondues avec les géants catalans, ces derniers ont choisi de ne pas activer la clause d'achat de 25 millions de livres. Traoré n'a pas joué avec l'équipe de Lage pendant la pré-saison, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais l'entraîneur portugais est prêt à l'utiliser dans les mois à venir.



"Oui, il va rester", a-t-il confié au micro de Birmingham Live. "Vous vous souvenez de la façon dont il a commencé la saison dernière, et en janvier, il est sorti du banc et nous a donné un grand impact ? Je l'aime bien. Je veux des solutions et que je puisse prendre les meilleures décisions. J'aime son jeu et la façon dont il travaille chaque jour."