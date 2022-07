Steven Bergwijn, 24 ans, est arrivé à Tottenham pour un contrat de 30 millions d'euros lors de la fenêtre de transfert de janvier 2020, mais il a passé la majorité du temps avec le club de Premier League à la périphérie des choses. Au cours de la saison 2021/22, il n'a fait qu'une poignée de titularisations pour les Spurs, et celles-ci ont généralement eu lieu dans des compétitions qui étaient loin d'être leur principale priorité. En effet, sous la direction d'Antonio Conte, il n'a été titularisé qu'une seule fois dans un match de Premier League.

Bergwijn dit non à United

Dans ce contexte, il s'est bien comporté avec les Pays-Bas lorsqu'on a fait appel à lui, marquant notamment trois fois en deux matches de Ligue des Nations contre le Danemark et l'Allemagne en mars. Cette forme l'a fait apparaître sur le radar de plusieurs clubs, dont Manchester United et Everton, mais De Telegraaf rapporte que Bergwijn souhaitait plutôt retourner dans son pays natal pour tenter de faire partie de la sélection de Ronald Koeman pour la Coupe du monde.