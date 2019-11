Mercato : Quel avenir pour Pochettino ?

4 - Tottenham a terminé dans le TOP 4 lors de 4 de ses 5 saisons de Premier League sous Mauricio Pochettino, après n'y être parvenu que 2 fois lors de ses 22 campagnes dans l'élite avant son arrivée. Débarqué. pic.twitter.com/cTPYWsIYuN

Zidane et Tuchel sous pression

Depuis quelques jours, certains doivent se frotter les mains. En effet, après plus de cinq saisons du côté de Tottenham, Mauricio Pochettino a été viré presque à la surprise générale au vu du timing, à savoir en sortie de trêve internationale. Désormais libre, le technicien argentin, convoité ces derniers temps quand il était sous contrat avec les Spurs, pourrait rapidement voir de nombreux clubs venir le sonder pour une prise de fonction plus ou moins rapide., et Manchester United, dont les résultats sont décevants cette saison avec Ole Gunnar Solskjaer, semblent être pour l’heure les deux pistes les plus chaudes pour lui. A ce sujet,



Dans le même temps, selon la presse allemande, le club bavarois pourrait, lui, plutôt attendre l’été prochain pour que l’Argentin ait le temps de souffler un peu et d’apprendre la langue, grâce notamment à un intérim pour le moment convaincant de Hans-Dieter Flick. Une chose est sûre, la menace de l’ancien technicien de Tottenham pèse désormais au-dessus des têtes de nombreux confrères. C’est entre autres le cas à Madrid et à Paris, où son nom est également évoqué. Car, pour son retour au Real, Zinédine Zidane vit des débuts contrastés et Florentino Pérez, le président du club, n’est pas vraiment connu pour sa patience. Du côté du PSG, un nouvel échec précoce de Thomas Tuchel en Ligue des Champions pourrait lui coûter très cher et impulser un nouvel intérêt des Parisiens pour leur ancien joueur.

D’autres options considérées ?

Enfin, Pochettino pourrait aussi privilégier d’autres possibilités, comme l’année sabbatique., l’Argentin a enchaîné avec seulement moins de deux mois sans club. Ce dernier pourrait donc choisir de faire une petite pause avant d’attaquer un nouveau projet en juin 2020. Parmi les autres clubs potentiellement intéressés par lui, le FC Barcelone serait une autre belle option. Malheureusement pour eux, après avoir été joueur et entraîneur chez les Pericos, le rival des Blaugrana en Catalogne, l’intéressé semble, d’après ses dires, ne pas envisager cette possibilité-là. Un retour au pays pourrait également plaire à l’intéressé, comme il l’a déjà confié. Diriger la sélection argentine et les Newell’s Old Boys, son club formateur, font partie de ses rêves mais les deux alternatives paraissent des pistes peu crédibles pour lui actuellement. Une chose est sûre, Mauricio Pochettino va grandement agiter le marché des entraîneurs dès les prochaines semaines !