Triste record pour l'Espanyol Barcelone

4000 - El @RCDEspanyol es el primer equipo de la historia de @LaLiga en encajar 4000 goles. Hito. pic.twitter.com/iEAAuHBniA

— OptaJose (@OptaJose) November 24, 2019

Plus mauvaise défense du championnat d'Espagne avec 24 buts concédés depuis le début de la saison, l'Espanyol Barcelone a battu un record lors de son match nul (1-1) concédé ce week-end contre Getafe. L'ouverture du score des visiteurs à la 4ème minute sur une réalisation de Jaime Mata est le 4000ème but encaissé par le club en Liga. Un record pas si gratifiant mais qui témoigne de la constance des Catalans dans l'élite du football espagnol. S'ils réalisent une très bonne campagne de Ligue Europa avec la première place de leur groupe après quatre journées, les Barcelonais doivent relever leur niveau en Liga s'ils veulent disputer en 2020/2021, une 75ème saison en première division. 19ème du championnat, l'Espanyol pointe à cinq points du premier non relégable, Majorque.