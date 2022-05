Mercato : Haaland s’engage à Manchester City (OFFICIEL)

C'est désormais officiel : Erling Haaland va bien ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Manchester City. Le club britannique a confirmé le transfert du buteur norvégien ce mardi, mettant fin à l'un des feuilletons les plus médiatiques du mercato avec celui de l'autre superstar montante du foot mondial, Kylian Mbappé. Haaland rejoindra sa nouvelle écurie le 1er juillet pour la pré-saison, sous couvert d'une visite médicale réussie.

"Manchester City peut confirmer que nous avons conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au club le 1er juillet 2022. Le transfert reste soumis aux conditions de finalisation du Club avec le joueur", peut-on lire dans un communiqué officiel du club.





Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

