Non, c’est non. Leicester a refusé une troisième offre de Chelsea, désireux de recruter Wesley Fofana, a indiqué Brendan Rodgers, le manager des Foxes, élément supplémentaire montrant qu’ils n’ont pas l’intention de se séparer du défenseur central français, malgré les 70 millions de livres (83 millions d'euros) proposés par les Blues, rapporte The Daily Mail. Le joueur de 21 ans ne semble pas apprécier l’attitude de ses dirigeants et ceci peut expliquer pourquoi il a raté un entraînement la semaine dernière, indiquent les médias britanniques. Brendan Rodgers l’a sanctionné pour cela en l’envoyant travailler avec l’équipe réserve.



L’international français U21 ne devrait pas figurer dans le groupe de Leicester en déplacement samedi à… Chelsea, dans le cadre de la 4e journée de Premier League.