Trop dépendant des performances de Memphis Depay, le FC Barcelone souhaiterait rapidement étoffer son attaque, d'autant que Sergio Agüero a dû brutalement renoncer à revenir les terrains. Dans cette optique, le club catalan serait intéressé par le profil de Ferran Torres. Un intérêt confirmé cette semaine par le vice-président du club, Rafael Yuste.

Le Barça entretient "une bonne relation avec Manchester City"

«Ferran est un grand joueur et nous travaillons avec discrétion, a expliqué le dirigeant. Nous avons des amis à Manchester City et il y a une bonne relation entre eux. Ferran Reverter nous a rendu une visite de courtoisie. Je comprends les questions mais, par respect pour les joueurs et les clubs, nous ne pouvons pas donner d'attentes qui pourraient s'avérer positives ou négatives», a conclu Yuste.