Mendy, des trophées sans jouer

Du haut de ses 26 ans, Raphaël Varane peut sans doute se targuer d'avoir un palmarès extraordinaire, et peut-être même inégalé à cet âge dans l'histoire du football français. Le défenseur du Real Madrid et de l'équipe de France a déjà tout gagné ou presque, si ce n'est différents championnats nationaux puisqu'il n'a évolué qu'en Ligue 2, et en Liga. Il lui manque aussi la Ligue Europa, mais en participant à la Ligue des champions chaque saison depuis 2011-2O12... L'ancien Lensois est un cadre de la Maison blanche, et l'est tout autant chez les Bleus aux yeux de Didier Deschamps.

Ce qui n'est pas le cas pour Benjamin Mendy. Le natif de la banlieue parisienne avait pourtant atteint le niveau international en 2016-2017 sous les couleurs de l'AS Monaco, après avoir déjà progressé via l'Olympique de Marseille, et c'est tout naturellement que le sélectionneur national lui avait ouvert les portes de l'équipe de France. Il avait doublé tous ses concurrents directs de l'époque au poste de latéral gauche (Lucas Digne, Layvin Kurzawa) et s'était installé comme un titulaire incontestable sur la route de la Coupe du monde. Et les blessures ont commencé à gâcher sa carrière... Car depuis deux ans, celui à qui Josep Guardiola, son manager chez les Citizens, a parfois reproché un manque de professionnalisme, ne parvient pas à se défaire de pépins physiques.

Ce qui n'a pas été un frein à la conquête de nombreux titres, ou l'avantage d'évoluer au sein de formations compétitives. Ainsi, sur les deux dernières saisons, Benjamin Mendy a raflé par deux fois la Premier League, la Coupe du monde, le Community Shield, et deux éditions de la League Cup. Mais en tout et pour tout, le joueur formé au Havre n'aura disputé que 31 matches toutes compétitions confondues, et tous maillots confondus. Plus précisément, cette saison, le défenseur a participé à 26% des rencontres de son club en championnat, 20% des joutes continentales, 25% des matches de coupes nationales, 2% des confrontations internationales des Bleus, soit un total de 23% de l'ensemble des matches auxquels il aurait pu participer, contre 19% en 2017-2018. Mais dans quelques années, c'est le palmarès de Benjamin Mendy dont tout le monde se souviendra...