Martial voit triple, United déroule

Il a fallu attendre qu’Old Trafford sonne creux à cause du huis clos pour qu’Anthony Martial signe sa plus belle prestation sous le maillot de Manchester United. En grande forme, l’ancien monégasque a pratiquement transformé en or tout ce qu’il touchait ce mercredi, signant le premier triplé de sa carrière professionnelle. Trois buts qui ont permis aux Red Devils de prendre facilement le dessus sur Sheffield United (3-0) et rester ainsi en course pour une place dans le Top 4.

Un Martial tout feu tout flamme !

Titulaire à la pointe d’un système en 4-2-3-1, Martial s’est donc montré très efficace, avec beaucoup de lucidité dans le dernier geste. Il a commencé son festival dès la 7e minute en mettant à profit un service de Marcus Rashford. Juste avant la pause, il a remis ça avec une reprise de près impeccable après une passe d’Aaron Wan-Bissaka. Enfin, à un quart d’heure de la fin, et consécutivement à une autre belle offrande de Rashford, il a placé un piqué imparable qui n’a laissé aucune chance au dernier rempart adverse.

L’international tricolore a marché sur l’eau durant cette partie, et il aurait même pu s’offrir un quadruplé si sa frappe à la 62e, après un excellent travail de son compatriote Paul Pogba, ne s’était pas envolée dans les tribunes. Il n’aura pas à faire la fine bouche toutefois. Son hat-trick est déjà un très bel exploit, surtout qu’il faut remonter à 2013 pour trouver la trace du dernier joueur à voir réussi pareille performance sous la tunique de MU. C’était le Néerlandais Robin Van Persie et c’était encore l’époque de Sir Alex Ferguson.

Le duo Pogba – Fernandes a répondu présent

Martial a fait mal aux Blades, mais il n’a pas été le seul mancunien à donner satisfaction durant cette rencontre. C’est toute l’équipe qui a fait un match plein, et en restant sérieuse et conquérante jusqu’au bout. En milieu de terrain, la paire Paul Pogba – Bruno Fernandes a parfaitement répondu aux attentes, en dictant le jeu et en contrôlant le tempo, avec des passes ciselées, des ouvertures bien senties et aussi beaucoup de sacrifices pour le collectif. Sur son banc, le manager Ole Gunnar Solskjaer a dû se régaler.

Revenu à deux points de Chelsea au classement (4e), Manchester United peut donc encore espérer une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Au-delà du maigre écart qui les sépare des Blues, c’est surtout le jeu proposé et l’attitude démontrée qui donnent aux Diables Rouges des raisons de croire en une belle fin de saison.