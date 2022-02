Maroc - Ziyech : ''Je ne reviendrai pas, c'est clair''

🚨🇲🇦 Hakim Ziyech annonce sa retraite internationale :

« Je ne reviendrais pas en sélection. C’est ma décision finale. C’est clair pour moi. Je me concentre sur mon club maintenant. Je comprends la décision des supporters, je suis désolé pour eux. »



— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) February 8, 2022

Ziyech et Halilhodzic ne se supportent plus

Hakim Ziyech et la sélection du Maroc, c’est désormais de l’histoire ancienne. En froid avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic, le brillant milieu offensif de Chelsea n’envisage nullement de retrouver les Lions de l’Atlas.Ce mardi, et alors qu’il préparait la rencontre du Mondial des clubs contre Al Hilal, Ziyech a été très clair sur sa position. « Je ne reviendrai pas en sélection. C’est ma décision finale. C’est clair pour moi. Je me concentre sur mon club maintenant. Je comprends la tristesse des supporters. Je suis désolé pour eux », a-t-il lâché.La sélection maghrébine va donc devoir composer sans lui à l’occasion de son barrage pour le Mondial contre la RD Congo.Même si Ziyech était ouvert à un retour, il n’est pas sûr qu’il aurait participé à ce rendez-vous important du mois de mars. Halilhodzic s’est également montré ferme, réfutant l’idée d’un come-back pour un élément dont il n’a cessé de remettre en question le dévouement et l’investissement.Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur de l’Ajax entre en conflit avec un sélectionneur.Le coach français avait finalement choisi de mettre de l’eau dans son vin et tout était rentré dans l’ordre avant la Coupe du Monde en Russie.