Marcelo Bielsa prolonge d'une saison avec Leeds

"Ma situation contractuelle est déjà résolue", a fait savoir Bielsa, en conférence de presse, avec l'aide d'un traducteur, sans toutefois indiquer s'il avait signé un nouveau bail. "Une année de plus, c'est normal." Arrivé sur le banc des Peacocks il y a trois saisons, Bielsa a déjà battu son record de longévité dans un club. L'entraîneur argentin de 66 ans est réputé pour être un fin tacticien promouvant un football exigeant et résolument offensif, mais aussi pour son caractère versatile, cause de divorces fracassants avec ses précédents employeurs.

En 2020, Bielsa a mené Leeds jusqu'en Premier League, 16 ans après la dernière saison du club dans l'élite. La saison dernière, les Peacocks ont pratiqué un football porté sur l'attaque et terminé à une belle neuvième place. "De mon point de vue, c'est un club extraordinaire", s'est réjoui le technicien. "Il est rare qu'un club investisse autant pour améliorer son centre d'entraînement. Leeds a beaucoup apporté financièrement pour me donner les outils pour travailler."