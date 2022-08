Raphaël Varane a accueilli avec grande joie à Manchester United son ancien coéquipier au Real Madrid, Casemiro. Le Brésilien est arrivé à Old Trafford environ trois heures avant le coup d'envoi du choc contre Liverpool (2-1) mais il n'a pas rencontré ses nouveaux coéquipiers avant ou après cette partie et Varane a dissipé les spéculations selon lesquelles il avait persuadé son ex-partenaire à le retrouver dans le nord-ouest d'Angleterre.

« Casemiro avait besoin d’un nouveau défi »

"Oui, je suis très excité", a déclaré Varane à propos de ses retrouvailles avec Casemiro. "Je connais parfaitement ses qualités. Il peut apporter cet équilibre à l'équipe et sa mentalité. C'est un guerrier, donc je pense qu'il va vraiment apprécier le football anglais. Je le connais. Et il n’a pas besoin de mon aide pour faire son choix. Je sais exactement ce qu'il ressent et pourquoi il vient ici après ce qu'il a vécu à Madrid".



L’international tricolore estime que l’international auriverde avait simplement « besoin d’un nouveau défi. "Je sais exactement ce qu'il ressent et je sais exactement pourquoi il a choisi ce club, a-t-il enchéri. C'est un processus similaire à celui que j'ai eu donc évidemment je lui souhaite le meilleur et je parle beaucoup avec lui, mais il n'a pas eu besoin de moi pour faire son choix."