La cible principale de Manchester United pour rejoindre le club en tant qu'entraîneur cet été, en remplacement de l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, serait Erik ten Hag de l'Ajax et il pourrait déjà avoir des premiers désirs pour le prochain mercato. Le Néerlandais a mené l'équipe d'Amsterdam à un grand succès ces dernières années, faisant même du club batave un des prétendants sur la scène continentale en 2019, et il cherchera maintenant à faire de même à Old Trafford.



La première signature de Ten Hag



Les rapports indiquent qu'en cas d'arrivée chez les Red Devils, le coach néerlandais ferait de Ruben Neves, le milieu de terrain de Wolverhampton, sa première recrue. Il lui reste deux ans de contrat dans les Midlands et Manchester United pourrait donc penser pouvoir négocier un bon prix pour ses services. Neves pourrait ainsi être identifié comme un remplaçant de Nemanja Matic ou Paul Pogba, deux milieux de terrain à l'avenir incertain. Selon The Sun, Ten Hag suit Neves depuis des années, avant que l'international portugais ne rejoigne les Wolves en provenance de Porto en 2017.