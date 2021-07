Ciblé par moult rumeurs de départ, Alex Telles ne compte pas bouger d'Old Trafford cet été. Souffrant de la concurrence face à Luke Shaw au poste de latéral gauche chez les Red Devils, le défenseur de 28 ans été que peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer et a dû se contenter d'un temps de jeu rachitique tout au long de la dernière campagne du club anglais. Pour autant, un départ ne semble pas d'actualité pour Telles, qui se sent bien à Manchester.

Telles ne compte pas partir

"C'est un plaisir d'être à Manchester United pour ma deuxième saison. La saison dernière, nous sommes passés très près de remporter des trophées, alors nous entamons la nouvelle campagne avec beaucoup d'envie et je veux vraiment montrer mon travail et ma valeur ici au club. (...) Je connais Manchester United et les fans croient vraiment en moi", a ainsi confié le joueur au média officiel des Red Devils. Voilà qui est limpide.