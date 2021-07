Manchester United : Solskjaer content pour Varane et Sancho

Contre un montant de 50 millions d'euros, Manchester United a pu s’attacher il y a quelques jours les services du défenseur français Raphaël Varane. Une acquisition importante pour les Red Devils, et qui fait bien sûr le bonheur d’Ole Gunnar Solskjaer.



Dans sa première réaction qui a suivi le transfert, le coach norvégien a souligné à quel point il était content de pouvoir compter sur l’international tricolore. « Sir Alex (Ferguson) était très proche de le signer, a-t-il commencé par rappeler. Cette fois-ci, nous l'avons à l'autre bout de sa carrière. Il a prouvé tout au long de son parcours, quelle bonne personne il est, le professionnel qu’il est aussi et son palmarès parle pour lui. »

Solskjaer impatient d’aligner Varane

« Je suis très heureux d'avoir ces deux joueurs, a ajouté Solskjaer en faisant également référence à Jadon Sancho. Le club fait preuve d'ambition avec l'un des jeunes attaquants les plus excitants du football mondial et l'un des défenseurs centraux les plus respectés et les plus titrés au monde. »



Interrogé ensuite sur le schéma préférentiel qu’il prévoit de mettre en place pour la campagne à venir, le manager mancunien a répondu : « Avec lui, nous avons également différentes façons de jouer. Je peux voir différentes façons de jouer avec Raphael, j'ai hâte de le faire jouer, j'espère que nous pourrons le faire entrer dès que possible. »