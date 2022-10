Manchester United se rapproche de De Jong

Manchester United a poursuivi De Jong tout l'été. Le nouveau manager Erik ten Hag voulait absolument retrouver son ancien métronome de l'Ajax, et le Barça était heureux d'encaisser su l'un de ses actifs les plus vendables dans le cadre de sa crise financière. Mais De Jong ne voulait aller nulle part. "J'ai toujours voulu rester à Barcelone, et c'est pourquoi je suis toujours resté calme pendant l'été", avait-il expliqué plus tard.

Le malheur des uns...

Mais cette mission ne tient plus qu'à un fil. Barcelone a été tenu en échec 3-3 par l'Inter au Camp Nou mercredi et est maintenant troisième du groupe C avec deux matchs à jouer. Si l'Inter bat le Viktoria Plzen dans deux semaines, le Barça est éliminé. Xavi s'est déjà résigné à ce que le club ait besoin de faire une grosse vente l'été prochain pour équilibrer les comptes et il s'agirait de Frenkie de Jong.