Manchester United : Pogba enfin sur le retour

Le bout du tunnel est bien en vue pour Paul Pogba. Le milieu de terrain français pourrait même le reléguer loin derrière lui. Le joueur de Manchester United va humer à nouveau le parfum de la compétition à l’occasion du 4e tour de la Coupe d’Angleterre. Le champion du monde 2018 a été retenu par Ralf Rangnick pour affronter vendredi Middlesbrough à Old Trafford (coup d'envoi à 21 heures). « Paul fera partie du groupe, a déclaré jeudi le manager des Red Devils. Il pourrait même être dans le onze de départ. »



Paul Pogba s’était blessé aux ischio-jambiers le 10 novembre dernier et n’a plus joué depuis. En Premier League, Manchester United occupe la quatrième place du classement.