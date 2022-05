Blessé à un mollet depuis plus d'un mois, Paul Pogba n'a plus rejoué avec Manchester United depuis la claque reçue par les Red Devils face à Liverpool le 19 avril dernier (4-0). S'il avait assuré aux fans mancuniens qu'il ferait tout pour revenir avant la fin de saison, voilà que le milieu de terrain tricolore n'est plus aussi serein. Et si ce n'est pas sur son physique qu'il a une crainte, c'est plutôt sur l'accueil que pourraient lui réserver les supporters de United, s'il venait à disputer tout ou une partie du dernier match de la saison prévu dimanche face à Crystal Palace (17h).



D'après les informations d'ESPN, Paul Pogba postule bien à une place dans le groupe que va concocter Ralf Rangnick. Mais le Français se demande à quelle sauce il va être mangé par ses propres fans. Une partie de ces derniers n'avait pas hésité à le sifflé récemment. Ce fut le cas face à Norwich, mais aussi lors de sa fameuse sortie sur blessure contre Liverpool. Et alors que son nom est mentionné avec insistance du côté de la Juventus, il craint d'être une fois encore copieusement hué ce week-end.

Espoirs déçus



Revenu à Manchester United à 2016, Paul Pogba était alors attendu par les supporters comme l'un des piliers du renouveau espéré du club. Six ans plus tard, le constat n'est pas bon et l'amertume est présente chez les amoureux du club qui regrettent l'inconstance du Français qui n'aura jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui. La fin de l'histoire pourrait donc être calamiteuse.