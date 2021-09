Peu à son avantage cette saison avec Manchester United, Anthony Martial peine à retrouver le niveau qui pousserait son entraîneur à le titulariser plus souvent. Aligne d'entrée lors de la défaite des Red Devils le 22 septembre face à West Ham (0-1), le Français n'a pas convaincu et son comportement durant la rencontre a fait l'objet de nombreuses critiques. Pour Teddy Sheringham, tout cela à une explication.



Pour le légendaire buteur de United, l'attaquant tricolore manque d'affection, et cela s'en ressent sur ses performances. "C'est pareil que pour Harry Kane ou Tammy Abraham. Les avant-centres ont besoin d'être aimés", a lancé Sheringham dans les colonnes du Dailymail.

Martial sous pression ?



"Si vous ne vous sentez pas aimé et apprécié, si vous pensez avoir une chance en Coupe et que vous ne la saisissez pas, alors vous n'aurez aucun espoir de jouer des matchs de championnat, et cela vous met une grosse pression. [...] Si vous êtes apprécié par votre entraîneur, alors ça va. Martial n'est clairement pas dans cette dynamique."



Depuis le début de la saison, Anthony Marial n'a disputé que 190 minutes avec United et n'a été titulaire qu'à deux reprises (dont une fois en Premier League).