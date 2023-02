Manchester United : les joueurs mancuniens contre un retour de Mason Greenwood

Mason Greenwood réintégré dans l'effectif de Manchester United ? Le jeune attaquant anglais a vu les charges Accusé par une femme de tentative de viol et d'agression pour des faits prétendument commis en 2021, mais aussi de comportement de contrôle et de coercition, l'Anglais pouvait risquer gros au niveau de la justice. Tandis que la plaignante avait également diffusé sur les réseaux sociaux de photos et vidéos la montrant le visage en sang, avec des contusions sur le corps. Mais il y a quelques jours, l'abandon des poursuites judiciaires visant Greenwood a été acté et le joueur de 21 ans pourrait bien rejouer au football. Tandis que son dernier match avec Manchester United remonte au 22 janvier 2022, il est toujours sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2025. Et il pourrait être réintégré dans le vestiaire. Seulement, cela ne plaît visiblement pas aux autres joueurs.

Le vestiaire pas emballé à l'idée d'un retour de Greenwood

D'après les informations du Sun, celui qui a été blanchi par la justice cette semaine ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire malgré son innocence. Les cadres des Red Devils ne voudraient pas d'un retour de l'attaquant de 21 ans. Aujourd'hui 3e de Premier League, Manchester United est en forme et les cadres de Ten Hag ne veulent pas voir Greenwood revenir afin de ne pas casser cette dynamique. "Le vestiaire n’a plus été aussi heureux depuis longtemps et personne ne veut faire de vagues", aurait confié une source proche du vestiaire auprès du Sun. Les dirigeants de Manchester United seraient d'ailleurs en train de réfléchir concernant la possibilité de résilier le contrat de Greenwood plutôt que de le réintégrer. Affaire à suivre donc...