Manchester United : Le retour en grâce d'Anthony Martial

Objectif Euro 2020 pour Martial

Grâce à son but inscrit ce dimanche face à Manchester City, Anthony Martial est rentré dans l'histoire du derby de Manchester. Déjà buteur au match aller, Martial a ainsi inscrit un but lors des deux derbies de Manchester cette saison. Une première depuis Cristiano Ronaldo, qui avait réalisé la même performance lors de la saison 2006-2007. Auteur de 11 buts en Premier League depuis le début du championnat, le joueur de 24 ans égale déjà son record en championnat, établi lors de la saison 2015-2016.



Les performances remarquées outre-Manche du français risquent d'attirer l'attention de Didier Deschamps. Le sélectionneur français a toujours apprécié le profil de l'attaquant mancunien. Sélectionné pour la première fois en équipe de France à 19 ans, l'histoire d'amour entre Martial et les Bleus avait bien démarré avec en point d'orgue une convocation dans le groupe des 23 pour l'Euro 2016 . Son irrégularité l'empêche cependant de devenir un cadre permanent. Face à une concurrence féroce à son poste (Ousmane Dembélé, Kyllian Mbappé, Thomas Lemar..), Martial n'est pas sélectionné pour la coupe du monde 2018. Alors que sa dernière sélection date du 27 mars 2018, le joueur formé à l'OL fait de l'Euro l'un de ses objectifs de fin de saison.



« J'essaie de faire de mon mieux pour finir dans le top 4. Je vais essayer de marquer le plus de buts possible pour bien finir la saison. La prochaine liste de Didier Deschamps ? Oui, j'y pense. J'ai envie de faire l'Euro. On verra bien. Je fais mon job, c'est tout » a réagi le français au micro de RMC Sport. Une chose est sûre, entre les méformes actuelles du secteur offensif des Bleus et les joueurs blessés (Dembélé, Thauvin), l'option Anthony Martial risque de prendre de plus en plus d'ampleur dans la tête de Didier Deschamps.