Manchester United : Le retour de Pogba se précise

Pogba veut retrouver son meilleur niveau avant l’Euro

Paul Pogba voit le bout du tunnel. À peu près un mois et demi après s’être fait opérer de la cheville gauche (7 janvier dernier), l’international tricolore serait prêt à reprendre le chemin des terrains. D’abord pour s’entrainer avec ses coéquipiers de Manchester United, puis pour renouer avec la compétition. C’est ce que révèle le quotidien L’Equipe, en précisant que let éviter une rechute comme il a pu en connaitre durant la première partie de la saison.



Si aucun contretemps ne vient perturber ses plans, « La Pioche » pourrait être opérationnel dans une dizaine de jours. Son objectif serait d’être apte pour le derby contre Manchester City (8 mars), ne serait-ce que pour jouer remplaçant. Celui qui fêtera ses 27 ans le 15 mars prochain a hâte de retrouver son équipe, et l’aider à atteindre son objectif, qui est le Top 4 du classement de la Premier League.



L’ancien bianconero a aussi comme but de retourner en Equipe de France, même s’il sait qu’une présence dans la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de mars parait hypothétique. Il table sur les deux derniers mois de la saison pour recouvrir la plénitude de ses moyens physiques. Si Euro il y a pour lui, il ne devrait pas manquer de fraîcheur durant le tournoi vu qu’il n’a disputé en tout et pour tout que 8 matchs cette saison (dont 6 comme titulaire). En plus de la cheville, il avait souffert d’une blessure au pied, entre la fin septembre et mi-décembre.

